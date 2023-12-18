【時報記者王逸芯台北報導】半導體廠爭相搶攻AI(人工智能)巨大商機，鈺創(5351)當然也不例外，董事長盧超群表示，AI周期上看160年，現在只是開頭。以鈺創來說，預計明年Thunderbolt 5的NB會逐步放量，也就是說，鈺創也將會是AI PC下的重要受益股。

盧超群表示，AI是大趨勢，現在只是一個其160年周期的開頭，AI會是一個厲害工具，好比是武俠小說中的「倚天劍」，把Semi+AI=SA，「SA」會是一個新詞彙。鈺創持續布局上游到下游，下游囊括邊緣、國防軍工以及汽車，且AI會應用在PC、手機以及汽車等，會改善人類生活，整體來說，持樂觀審慎態度，惟還有政治氣候等不確定因素。

當然，很夯的火熱議題AI PC，鈺創也不會缺席，鈺創目前Thunderbolt 4部分，自家市占率高達九成，預計明年Thunderbolt 5將會開始逐步放量。鈺創的USB Type-C E-Marker傳輸線控制IC—EJ903W已經在Thunderbolt 5完成認證，而自家的客戶則正在進行認證中，預計明年Thunderbolt 5的NB會逐步放量，換言之，此波AI PC浪潮下，鈺創也會成為受益者之一。