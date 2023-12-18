【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17652.03點，跌21.84點；總計343家漲、601家跌、103家持平；委買20151032張、委賣11687033張；總成交值3218.47億元。

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