【時報記者林資傑台北報導】築間-新(7723)預計21日登錄興櫃戰略新板、每股參考價160元，明年1月2日轉進興櫃一般板。集團2024年規畫進軍海外市場、目標新展40～50家店，對明年營運成長動能維持樂觀。法人看好築間今年營收將突破60億元，明年可望成長逾3成、上看80億元。

2010年起家的築間餐飲集團目前擁有5個品牌，截至11月底共有166家門市，包括75家直營店及91家加盟店。以品牌觀察，為「築間幸福鍋物」126家、「燒肉Smile」23家、「本格和牛」及「有之和牛」各8家、「繪馬別邸」1家。

築間2023年上半年合併營收28.14億元、年增達49.82％，歸屬母公司稅後淨利2.01億元、年增達近1.75倍，每股盈餘（EPS）5.05元。前10月自結合併營收48.17億元、稅後淨利3.48億元，已超越2022全年43.43億元、3.11億元紀錄，每股盈餘8.53元。

築間前11月自結合併營收52.45億元，其中以「築間幸福鍋物」達37.79億元、占比72％最高，「燒肉Smile」以6.6億元、占13％居次，「本格燒肉」3.73億元、「有之和牛」3.7億元各占7％，「繪馬別邸」為0.63億元、占比1％。

築間董事長林楷傑表示，集團直營店主要鎖定六都精華地帶開設大規模店，並採取「類直營」加盟模式開設小型店，確保加盟店品質。集團每年維持新展30～40家步調，今年在加盟店拓展較快帶動下，預計至年底可望拓增至175家，較去年底134家淨增達41家。

除了既有品牌持續展店，築間也積極發展中價位新品牌，預計22日、24日推出新品牌「築間酸菜魚」及韓國烤肉「紫木槿」，「韓國烤肉公社」亦目標年底前開出首店。同時，集團也啟動海外展店計畫，評估後鎖定香港及日本，將於明年進軍插旗。

林楷傑表示，經評估及討論後，決議以香港為海外首站，明年1月於銅鑼灣開出「築間酸菜魚」，並預計第三季以「築間幸福鍋物」進軍日本市場。集團日前也與日本Torori天使蕨餅簽約，預計明年元旦於台北開出日本Torori天使蕨餅海外首家分店。

林楷傑指出，築間明年既有品牌及新品牌將並進拓展，目標新展40～50家店，看好營運可望維持強勁成長動能。法人預估，築間今年營收可望突破60億元，在持續深耕國內市場、進軍海外市場助攻下，看好明年營收可望年增逾3成、上看80億元。