【時報-台北電】米哈遊宣布將基於HarmonyOS NEXT啟動鴻蒙原生應用開發，成為另一家啟動鴻蒙原生應用開發的頂尖遊戲廠商。
此次米哈遊啟動鴻蒙原生應用的開發，標誌著雙方將在技術創新、產業應用和商業共贏等方面展開全方位、深層的鴻蒙生態合作。相關產品不僅能依托鴻蒙系統領先的軟硬技術協同，實現更有效率的系統運作和更流暢的遊戲體驗；還能基於鴻蒙系統多裝置協同和無縫接續特性，讓玩家在不同裝置之間無縫切換遊戲進度和社交互動，為跨平台的遊戲玩法和玩家體驗帶來更多可能。
華為在今年9月底公布全新HarmonyOS NEXT，鴻蒙原生應用全面啟動以來，引吸開發者積極佈局鴻蒙生態。截至目前，Top30的遊戲廠商中絕大多數廠商已經啟動鴻蒙原生應用的開發。（編輯：張嘉倚）
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