明（2024）年起，為落實「住者有其屋，居住有正義」的目標，並照顧老中青三代，新北市有多項新措施上路，包括租金補貼加碼、長者安心居方案、育兒家庭入住機制提升措施等。

考量租金上漲造成年輕族群負擔，新北青年租金補貼加碼，育有2名未成年子女由5,000元提高至6,000元，育有3名以上未成年子女由6,000元提高至7,000元，設籍新北市就學或就業及育有未成年子女家庭符合資格者都可申請。

長者安心居方案則規定，年滿65歲的社宅承租人可以無限期續住社宅，銀髮族不用擔心租期屆滿，必須面臨搬遷與重新尋找租屋處的困境。

育兒家庭入住機制提升措施鼓勵市民生育並照顧育兒家庭居住需求，育有2名以上0至6歲子女家庭，在申請社宅參加抽籤會自動加籤，入住社宅機會提高為2倍。

凡是育有2名以上0到6歲子女的家庭，申請社宅參加抽籤時自動加一支籤，入住機會提高至兩倍，盼減輕青年負擔；社宅租金實施分級制度，原本是優先戶（弱勢戶）享有市價64折、一般戶市價8折，修正後依據承租人的可負擔能力訂定4個租金級別。

新北市政府城鄉發展局表示，以實際作為加強照護各年齡層的居住需求，提供市民安居樂業的居住環境，另有都更整建維護每案補助最高1,500萬元，及老舊公寓增設電梯補助最高300萬元等。