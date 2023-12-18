【時報編譯張朝欽綜合外電報導】標普500指數今年以來表現驚人，至今累計上漲22.8%，而與2022年的陷入熊市相比，可謂大逆轉。
事實上自1957年創立以來，標普只出現15次年度下跌，其中有9次在隔年立即反彈上漲，與2023年的情形一樣。
而在正常情況下，接下來會發生什麼，其發現結果可能會讓大家滿意。
此前發生新冠大流行，美國政府推出的刺激，造成資金洪水，加上創紀錄的低利率，一舉在2022年推高了通膨，進而重創股市。
在2022年6月，美國消費者物價指數(CPI)來到近40年新高的9.1%，並且引發聯準會啟動有史以來最快速的升息循環。才18個月過後，聯準會利率從0.25%提高到5.50%，並讓投資者將資金從股市籌離出來，投入到現金、政府公債等低風險資產。
投資人預計利率升勢將放緩，此也推升了標普近期的漲勢。而最近人們甚至預期到降息，專家預測，聯準會在2024年可能會5次下調基準率。僅此一點，就足以推動股市在2024年大漲。加上上述的歷史紀錄的機率，都突顯了2024年的好兆頭。
根據1957年以來9次下跌之後的反彈，平均彈高15%。這也顯示出2024年的表現不會像2023年那麼強勁。但是歷史紀錄並未計入降息的因素，而降息可能推動更大的上漲。
那麼投資者應該買那些股票，以便為2024年的到來做好準備呢？首先重要的是，過去的表現紀錄並不一定能保證未來的結果。光靠歷史資料不足以保證股市下一步走勢。
明年的利率下調，將讓特定股票受惠。在房地產市場積聚動力的情況下，房地產經紀巨頭雷德芬(Redfin)將受惠。
此外，人工智慧(AI)股票正走過讓人矚目的一年，很可能在2024年維持強勁勢頭。人工智慧可以大幅提高企業生產力，並且有潛力長期改變經濟。
輝達(Nvidia)可能繼續表現出色，因為它的資料中心AI晶片在市場上仍是高度搶手，供不應求。可能有類似出色表現的包括ChatGPT；微軟在今年稍早對該公司砸下100億美元，為AI產業的領先新創公司。
受益到AI的推動，對網路安全的需求也會增加，Palo Alto Networks預計也會有優秀表現。
對於排斥高風險的投資者來說，買入巴菲特(Warren Buffett)的控股公司波克夏(Beerkshire)股票，通常是一種安全的押注，因為自1965年來，該公司股票的回報率，是標普500平均的兩倍。
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