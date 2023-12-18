【時報記者郭鴻慧台北報導】永立榮-新(6973)將在2024元月起轉板興櫃，旗下有新藥與醫美保養品兩大產品線。新藥產品包括可治療勃起功能障礙的UA002與治療乾眼症的UB003，將陸續進入臨床試驗；獲得INCI醫美保養品原料登入的小鹿羊水幹細胞系列產品，明年起在台灣率先上市，並進軍大陸以及北美加拿大與東南亞。

永立榮董事長簡奉任博士表示，登錄興櫃後，永將持續深耕神經、發炎、退化性疾病知識領域，轉譯為再生醫療療法，成為再生醫療製劑新藥的指標性公司。

另外，在醫美保養品部分，簡奉任指出，將專注開發具功效性與安全性關鍵性原料，並搭配保養品業務拓展，進軍海外市場。他說，未來永立榮將採新藥研發與美妝保養品雙軌並行策略，成為具有全球競爭力的再生醫療公司。

由於羊水幹細胞具有可分化或刺激神經再生的外胚層，因此永立榮開發UA002用於治療因攝護腺手術，導致神經受損所引起的勃起功能障礙，目前已獲台灣TFDA IND，即將進入臨床一期(Phase I)；至於用於治療中重度乾眼症的外泌體UB003，則具有改善眼球表面環境、抗發炎，且可修復眼球角膜的潛力，與目前既有的抗發炎眼藥水相比，其無長期使用類固醇或免疫抑制藥劑的副作用，且長期使用無虞，若能通過臨床試驗，將是更理想的治療選擇。

至於醫美保養品部分，永立榮以鹿羊水幹細胞為原料所開發的醫美保養品，發揮羊水幹細胞在外胚層應用的特性，尤其適合皮膚保養品的應用，已經取得國際美妝保養品INCI認證，成為國際認可的原料成分。明年開始，可望率先透過麗豐KY旗下之通路「慷碩」在台上市。在北美地區，已經與永立榮簽署合作協議的北美最大醫美連鎖品牌-加拿大VLSC集團，將運用永立榮的鹿羊水醫美保養品，結合其既有的醫美療程，驗證其效果。公司也將尋求國際ODM與OEM業務合作，拓展國際市場，目前已與某東南亞企業積極與公司洽談中，可望未來持續為公司帶來營收。

永立榮創辦人暨董事長為璨圓光電前董事長簡奉任博士，曾投資多家國內知名生技公司，成立永立榮後，邀請有近30年幹細胞研究經驗的黃效民博士加入，擔任總經理以及技術長。黃效民也是全球首位擁有羊水幹細胞分離與培養專利技術的發明人。營運長則由具有20多年新藥研發經驗，且有將研發專案成功上市實績的莊欣怡擔任，負責研發專案推展、臨床策略、法規諮詢、與國際授權。