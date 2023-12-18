「宵夜霸主」築間餐飲21日登錄戰略新板，1月2日登錄興櫃。築間董事長林楷傑表示，築間進入多品牌的快速擴張期，明年店數將突破200店，除起家的築間幸福鍋物，還將擴張到燒肉、韓式料理及酸菜魚等領域，預估2025年營收將突破100億元，屆時鍋物占營收比重占比可從目前8成降至5成左右，整體品牌發展將更健康。

林楷傑透露，2022年疫情趨緩後，隨即積極推動海外展店計畫。先後前往日本、美國、新加坡、印尼及香港實地考察及評估。經過評估及討論後決議「築間酸菜魚」將於2024年1月在香港銅鑼灣開幕，成為集團海外第一家分店。除此之外，2023年12月1日築間也與日本Torori天使蕨餅正式簽屬合作協議，雙方以合資方式在台灣台北開出日本Torori天使蕨餅海外市場的第一家分店，預計2024年1月1日開幕。日本市場部分將以「築間幸福鍋物」搶進日本鍋物市場預計2024年開出第一家分店。

築間2010年首家店成立於基隆郊區的一間石頭火鍋店，2013年進軍大台北後，透過顧客用餐體驗及反饋持續強化餐點豐富性及服務品質，2015年決定揮軍南下插旗美食一級戰區–台中，同時創下排隊4個小時才能吃到火鍋的紀錄，2017年成立集團總部設置財會、採購、人資、訓練、營運考核…等部門並導入ERP(企業資源管理系統)強化總部規模。2018年推出業界首例的類直營方式開放加盟拓展事業版遍及北、中、南。集團看好國內餐飲市場商機。

築間自2022年以多品牌發展作為目標，創立全新品牌分別為主打個人燒肉的「燒肉Smile」、和牛鍋物吃到飽的「有之和牛鍋物放題」及主打和牛燒肉吃到飽的「本格和牛燒肉放題」。2023年在台中燒肉一級戰區開出日式高檔燒肉的全新品牌「絵馬別邸」正式營運後成為網路熱搜名店、廣受好評。截至2023年11月底集團旗下全品牌合計共166家分店。

築間對於食材的堅持，從每週的例行試菜會議就可看出。由董事長、總經理、產品研發、採購…等相關單位主管針對廠商所提報的產品進行盲測，標準以品質為優先，價格為次要參考條件。儘管食材品質高、價格高仍優先採用，這就是從首間築間幸福鍋物成立後所傳承下來的食材品質控管的堅持。

除此之外，為了落實ESG推動企業永續經營，針對食材溯源集團與雲林縣斗南鎮農會合作推動築間幸福鍋物各分店食用米的溯源，消費者隨時可查詢產品提供消費者食用安心。為了響應政府推動環保餐廳認證政策，在相關單位輔導級協助下，2023年旗下品牌築間幸福鍋物、燒肉Smile、本格和牛燒肉放題及有之和牛鍋物放題皆取得環保餐廳認證。為來也會持續推動企業永續經營、善盡企業社會責任。