韓國去年登記結婚不到5年的初婚新婚夫婦共81萬5357對，其中雙薪水、無子女的「頂客族」多達23萬4066對，占比28.7％。
據《韓聯社》報導，韓國統計廳18日公布的一項統計結果顯示，初婚新婚夫婦中，2015年的頂客族占比僅18％，2018年增至21.7％，2020年增至25.8％，2022年達到28.7％，創下新高，呈現持續增加勢頭。
分析指出，隨著女性參與經濟活動不斷增加，對不生育持積極態度的韓國人越來越多。即便選擇生育，生育時間也越來越晚。據統計，2012年結婚5年後生第一胎的夫妻占比僅為5.3％，但這一比率去年翻了一番，為11.5％。
另一方面，初婚新婚夫婦的收入水平越高，平均子女數就越少。具體來看，年收入3000萬至5000萬韓元（約新台幣72萬3606元至120萬5987新元）的夫妻，平均育有0.72名子女；年收入5000萬至7000萬韓元的夫妻，平均育有0.66名子女；年收入7000萬至1億韓元的夫妻，平均育有0.55名子女。
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