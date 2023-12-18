法國巴黎人壽長期致力於落實金融平權和保險普及化，為提升國人保險保障，並鼓勵客戶長期持有終身壽險保障，法國巴黎人壽正式推出首張分紅保單「法商法國巴黎人壽鴻運旺旺來終身壽險（定期給付型）」。
法國巴黎人壽表示，分紅保單是一種兼具「壽險保障」及「紅利共享」的保險商品，除了保險給付之外，透過區隔資產的分紅帳戶運作，由專業團隊來進行投資管理，保戶還有機會可獲得保單紅利，不僅能分擔人生中的未知風險，也可做為資金規劃的運用。
「法商法國巴黎人壽鴻運旺旺來終身壽險（定期給付型）」將固定收益投資管理委由法國巴黎資產管理的專業團隊操作，以獲得長期、穩健的投資回報為目標，藉由資產配置調整及海外投資避險方式，來降低短期投資市場波動及匯率對紅利分配金額可能造成的影響。
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