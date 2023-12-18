台灣大選倒數計時，據統計，選前1個月上漲率7成，選前1至2周有機會見到波段高點，若在選前1個月下挫，選後也將出現補漲效應，都有利於挑戰萬8，甚至為明年衝刺2萬提前暖身。
年底有作夢、作帳行情，多頭占上風，加上美國聯準會（Fed）偏鴿，外資截自上周五（15日）已連續6個交易日買超，新一波資金行情可期；綜觀本土法人觀盤重點，大盤有望震盪盤高，除關注景氣先從谷底復甦的電子股族群之外，優先關注「政策受惠股」。
目前來看，民進黨總統候選人賴清德民調領先，當選呼聲也相對高，有利於包含光電在內的綠能及重電、軍工、生技發展，另方面與兩岸相關概念股例如觀光、航空等和平紅利恐吃不到。
其中重電族群因台電強韌電網計畫、海外基礎建設需求，看好士電（1503）、東元（1504）、中興電（1513）、亞力（1514）、華城（1519）、樂事綠能（1529）及大同（2371）等；
軍工概念也因政策性國防自主等因素有訂單挹注，中長線不看淡，看好漢翔（2634）、千附精密（6829）、雷虎（8033）、長榮航太（2645）、亞航（2630）、其陽（3564）及立端（6245）等。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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