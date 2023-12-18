【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17646.28點，跌27.59點；總計343家漲、601家跌、99家持平；委買37924311張、委賣23987096張；總成交值2528.43億元。

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