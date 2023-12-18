AI圖像辨識知名企業商湯科技在領袖、創辦人湯曉鷗逝世打擊下，港股股價18日開盤重跌，跌幅最深一度超18％，現跌10.32％股價報1.13港幣。

商湯科技17日公告，商湯科技創始人、控股股東、執行董事、AI 科學家、香港中文大學教授湯曉鷗因病救治無效，於2023年12月15日23時45分在上海逝世。

商湯科技表示，根據上市規則要求，由已故控股股東及執行董事湯曉鷗透過其全資持有的公司Amind Inc.所持有的69.06億股公司A類股份的不同投票權已隨湯曉鷗逝世而終止。有關的A類股份預期將按照一換一比例轉換成公司B類股份。

商湯科技強調，業務營運會繼續由執行主席及首席執行官徐立、執行董事及首席科學家王曉剛及執行董事徐冰，以及公司的其他董事及管理團隊領導。湯曉鷗的逝世並不預期會對公司的日常管理及一般業務營運活動造成重大不利影響。