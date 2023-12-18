王牌員工一人牽動公司股價雙位數漲跌，新東方旗下直播帶貨事業體東方甄選近日的董宇輝事件終於有階段性落幕，東方甄選18日凌晨指出，董宇輝身份已升為東方甄選高級合夥人。東方甄選18日股價開盤反彈，現漲逾13％。
東方甄選在上周因董宇輝事件，股價低點較上上周收盤大跌逾24％，最終新東方掌門人俞敏洪決定，免除原東方甄選CEO孫東旭職務，自己兼任CEO。俞敏洪16日並與董宇輝共同直播，強調未來董宇輝一定會有話語權。董宇輝也表示，不會離開東方甄選。最終事件以董宇輝的身份變為東方甄選高級合夥人有階段性結局，東方甄選18日開盤一度漲約18.5％，現漲逾13％。
在東方甄選動盪期間，競爭對手高途股價連番走揚，市場也一度傳出京東有意招攬董宇輝，而該消息出現後，在15日美股中概股普漲潮裡，京東也以4％～6％漲幅領漲。
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