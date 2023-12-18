「全家」社創採購再獲肯定！一年一度由經濟部中小及新創企業署舉辦的「Buying Power社會創新採購產品與服務」得獎揭曉，全家便利商店積極提供消費者更永續的農漁牧產品與循環服務，以1.6億元的採購力，第七度獲得「採購獎首獎」，為該獎項舉辦至今，蟬連最多次首獎、連年獲得首獎肯定的標竿企業。
此外，「全家」除了採購社創良品與服務，亦透過通路的力量，扶植社創組織，讓好的商品有機會進入大型通路；今年首度推出的永續培力加速器「全家永續創新大賞」活動，從超過百組參賽隊伍中，選出5組進入決選，包含「馳綠國際」、「蘆葦女力」、「甘樂文創」、「連橫生技」、「屏科大」等社創組織，陸續針對廢棄物再利用、循環經濟等方案於「全家」店鋪現場進行實驗，期許透過串連合作，激盪出更多ESG新思維。
自2015年開始，全家陸續展開與「鮮乳坊」、「鄰鄉良食」、「里仁」與「芙彤園」等社會企業、社創組織合作，呼應聯合國永續發展目標SDG12「負責任的消費與生產」，藉由通路的力量保障在地農漁牧的收入與生產品質，更能提升社企品牌的曝光，也為彼此創造商機。
近年來，「全家」更從單純的商品採購、販售，進一步與社創夥伴開發聯名商品，協助社創夥伴介接消費需求，如攜手鮮乳坊與鮮食和自有品牌推出奶酪、蛋捲、泡芙、蒸蛋糕、饅頭、鮮乳餅等近20種聯名商品，並打造出鮮乳坊品牌月的專屬行銷活動；與芙彤園則合作推出在地香草入料的甜點、義大利麵、現煮咖啡，同時進行自有品牌FamiCollection洗沐用品的聯名開發。
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