大陸中央財辦17日深夜發文，解讀不久前舉辦的中央金融工作會議。對於今年與明年經濟形勢，中財辦表示，專家預測今年大陸經濟增長約5.2％，明年大陸經濟大循環面臨諸多堵點，但強調機遇仍大於挑戰，明年或加大貨幣政策與財政政策。
中財辦表示，今年經濟運行呈現「一高一低兩平」的特點，即增速較高、就業平穩、物價較低、國際收支基本平衡，主要預期目標有望圓滿實現。一是經濟實力再上新台階。有機構和專家學者預測，大陸全年經濟增長5.2％左右，國內生產總值超過人民幣（下同）126兆元。期間大陸就業物價總體穩定。城鎮調查失業率平均值降到5.2％左右、比去年低0.4個百分點，居民消費價格指數上漲約0.3％。
中財辦指出，明年遇到挑戰除國際變亂交織、經濟和貿易整體可能不如疫情之前外，在大陸內部還有諸多堵點影響經濟大循環，包括有效需求不足，居民消費和企業投資意願不夠強；部分新興行業存在重複布局和內捲式競爭，一些行業產能過剩；社會預期偏弱，企業存在不願投、不敢投現象；風險隱患仍然較多，化解多年積累的房地產、地方債務、金融風險需要一個過程。
但中財辦表示，明年大陸經濟面臨的機遇大於挑戰，隨著社會預期逐步改善，高儲蓄將逐步向消費、投資轉化。總體經濟政策會對經濟恢復持續提供支撐，今年增發1兆元國債，以及降準降息、減稅降費等政策效應將在明年持續釋放，明年還將有新措施，增量政策和存量政策形成疊加，有力推動經濟恢復向好。且政策空間仍然較足。大陸物價較低，中央政府債務水平不高，加力實施貨幣政策和財政政策是有條件的。
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