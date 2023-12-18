大陸中央財辦17日深夜發文，解讀不久前舉辦的中央金融工作會議，對於房市等重點議題，中財辦表示，積極穩妥化解房地產風險，加快構建房地產發展新模式，防風險、穩市場的政策目標是完全可以實現的。
對於房市議題，中財辦表示，僅11月份以來，工、農、中、建、交等五大銀行向非國有房企投放開發貸款人民幣（下同）300多億元，其中近兩周投放了140多億元。下一步，要持續關注房地產市場走勢，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求。要切實加強預售資金監管，確保在建項目順利完成。經過各方共同努力，防風險、穩市場的政策目標是完全可以實現的。
中財辦指出，要抓緊推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」。「三大工程」既是解決人民群眾急難愁盼問題的重大民生工程，又有利於帶動房地產相關投資消費，穩定總體經濟大盤。
中財辦表示，還要加快構建房地產發展新模式。這次會議就加快構建房地產發展新模式提出了明確要求。這是破解房地產發展難題、促進房地產市場平穩健康發展的治本之策。
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