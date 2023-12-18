美國聯準會最新利率決議按兵不動，符合市場預期，日股表現亮眼，吸引國際投資人目光，與歐美國家相比，日本整體景氣表現穩健，新政策也即將於2024年啟動，近期日股股市漲勢只是起點，建議投資人適時布局日股，享有日股成長契機。

中國復甦動能疲弱，經濟成長趨緩及地產市場困境，拖累全球經濟復甦，海外投資人資金轉入日本市場及其他亞洲國家，日股經濟長期結構改變2023年企業獲利成長，原因為汽車供應鏈正常化、弱勢日圓和疫後重啟相關產業效應，預期2024年企業獲利穩健增長，半導體及科技業接棒，政策加持等利多因素，支撐日企獲利能力與續漲力道，預期日股這波漲幅僅是剛起步。

兆豐日本優勢多重資產基金（本基金配息來源可能為本金）研究團隊表示，日本政府新綜合經濟對策以減稅為核心，力求在3年內推動企業利潤形成正向循環，其中具體包含5大政策降低通膨影響、支持民眾薪資與地方經濟成長、促進國內投資、克服高齡少子化以及確保國家安全基礎建設投資，促進國內投資，預計向半導體產業與電池產業提供長期減稅，並且政府也考慮允許虧損的企業，在企業盈餘前都能取得稅務優惠，相關政策利多持續吸引外資投資日本市場，日股數據領先全球，統計今年以來至12月13日，日經225指數報酬率為26.18％，相對於MSCI指數16.06％，展現日股投資價值。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，從經濟表現強勁、政策加大改革及投資吸引力等三方面評估，日本整體經濟逐漸擺脫失落，經濟成長再起的趨勢，推動企業加薪及半導體產業國內投資等政策，改變過去通縮的環境，提高個人收入和企業利潤，有助日本企業獲利增加，進而帶動股市，日本企業掌握科技供應鏈的關鍵製程，如：半導體設備、高科技晶片，更獲得全球市場信賴。兆豐日本優勢多重資產基金有新臺幣、美元、日圓3種幣別，是目前國內首檔以日圓幣別發行的多重資產基金，提供投資人彈性運用資金的選擇。