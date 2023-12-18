以色列軍方昨（17）日宣布，在以色列與加薩邊境發現了至今所知最大的哈瑪斯地道，這座地道長約4公里，寬度足以讓大型車輛通過，內部還裝有空調、電力系統。值得注意的是，這座地道距離能通往以色列的重要關卡及一處以色列軍營僅數百公尺，以軍坦言10月初哈瑪斯突襲前都未偵測到這座地道，主因在於地道太過隱密，坦承這座地道的規模「令人震驚」。

以色列15日帶領記者參觀加薩最大哈瑪斯地道。

綜合美聯社、《紐約時報》（New York Times）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列國防軍昨（17）日宣布，在加薩發現了至今已知最大的哈瑪斯地道，地道一共綿延4公里，寬度足以讓一輛大車通過，地道部分區域最深達地下50公尺，內部裝設有電力、空調、通訊系統。

令人詫異的是，儘管地道未直接通往以色列，但是距離加薩北部通往以色列的重要關卡—艾瑞茲邊界關卡（Erez Border Crossing）不到400公尺，幾百公尺外還有一座以色列軍營，甚至步行就可走至艾瑞茲邊界關卡。

以色列17日宣布，發現至今所知最大的哈瑪斯地道。（圖／美聯社）

以軍稱，地道與哈瑪斯其餘龐大的地道網相連，這座地道的目的是讓哈瑪斯調動部隊，同時作為展開攻擊的發射點，加速運送車輛、武裝份子及物資，為10月7日哈瑪斯突襲以色列的攻擊行動做準備，甚至當日，哈瑪斯也利用這座地道攻擊艾瑞茲邊界關卡，艾瑞茲邊界關卡遇襲後至今尚未重新開放。艾瑞茲邊界關卡是加薩巴勒斯坦居民前往以色列工作、就醫的重要道路。

以色列軍方15日率領少數記者進入地道參觀，直到17日才首度對外公開這座地道的存在。以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，這座地道已建成多年，預測花費數百萬美元、數百噸水泥及大量電力打造，他指控哈瑪斯將本該用於建設加薩基礎設施、民生需求的資源，改用於建設地道。

以色列15日帶領記者參觀加薩最大哈瑪斯地道。

■以色列情報失能 坦言哈瑪斯地道「令人震驚」

不過這座地道也凸顯了以色列的情報失能。以色列軍方發言人迪納爾（Nir Dinar）表示，哈瑪斯10月7日發動攻擊前，以國並未偵測到這座地道，因為以色列只偵測會通往以色列的地道。

他解釋地道距離以國邊界約400公尺，因此不會偵測到有地道正在建造中，他說地道入口為環形的水泥開口，位在一座車庫下方，避開了以色列無人機及衛星影像拍攝。

迪納爾坦言，即便以軍知道哈瑪斯有龐大的地道網，但不認為哈瑪斯能實現大規模攻擊行動，「長久以來這就是哈瑪斯的策略，這不令人意外，令人驚訝的是他們成功了，還有這座地道的規模…真的令人震驚」。

哈瑪斯先前稱，在加薩地下一共建造了總長約500公里的隧道。