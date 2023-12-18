MB＆F LAB在全球目前僅有四家，分別位於新加坡、法國巴黎、美國比佛利山莊以及台灣台北，今年台灣是MB＆F在亞洲相當看重的市場，趕在年底重新建構MB＆F機械製表藝術空間，也再度強化成為獨立製表鑑賞中心地位。
葳鑠總經理沈曉慧經營鐘錶產業逾20年，成功讓國際獨立製表品牌獲得越來越多台灣頂尖鐘表收藏家關注，目前手上獨立製表已多達17個品牌；她強調，在全新MB＆F LAB Taipei，除了展示各式各樣與機械時計相同設計結構的座鐘及工藝裝置，呼應製表精密的精湛技術，有別以往，MB＆F LAB Taipei不以展示型態為主，而是致力於打造更舒適宜人的賞表空間。
葳鑠為全台第一個推廣獨立製表師品牌團隊，旗下代理品牌除耳熟能詳的Frederique Constant、國人收藏最多的MB＆F外，還有Armin Strom、Artime、ANDERSEN Geneve、Christiaan van der Klaauw、Czapek、Ferdinand Berthoud、Greubel Forsey、HYT、Kross Studio、L'Epee、Ludovic Ballouard、、Purnell、REUGE、RESSENCE、TRILOBE、URWERK等品牌，其共通特色在於產量稀少、產品特色十足鮮明。
瑞士鐘表近兩年因原物料與人工提升，各家品牌腕表提價不少，量少珍稀的獨立製表師品牌相對受矚目，根據瑞士鐘表進出口聯合會統計，全球瑞士表銷售前10月較去年增長8.3％，以各區域統計，美、中、港仍居前三大，其中美、中兩大地區銷售成長趨緩，均呈個位數成長，相對香港從長年居首位已在近幾年大幅落後美、中情況下，今年逐月急起直追，以前10月銷售額對比去年大幅成長25.5％，而台灣近四年來即使疫情干擾仍是年年穩定成長，截至10月台灣銷售狀況較去年成長4.5％。
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