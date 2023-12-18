紅海風波使各界關注航運股走勢，陸港航海王們18日開盤啟航，港股中遠海控、中遠海能等漲逾5％，陸股寧波遠洋漲停。
港股方面，中遠海控一度漲逾6％，現漲5.6％。中遠海能一度漲約14％，現漲約4％。太平洋航運一度漲逾7％，現漲5.7％。海豐國際漲逾11.5％。東方海外漲逾3％。
陸股方面，寧波遠洋漲停。中遠海控、中遠海能、招商輪船漲逾4％。寧波海運漲逾3％。
紅海風波使各界關注航運股走勢，陸港航海王們18日開盤啟航，港股中遠海控、中遠海能等漲逾5％，陸股寧波遠洋漲停。
港股方面，中遠海控一度漲逾6％，現漲5.6％。中遠海能一度漲約14％，現漲約4％。太平洋航運一度漲逾7％，現漲5.7％。海豐國際漲逾11.5％。東方海外漲逾3％。
陸股方面，寧波遠洋漲停。中遠海控、中遠海能、招商輪船漲逾4％。寧波海運漲逾3％。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：