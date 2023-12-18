紅海風波使各界關注航運股走勢，陸港航海王們18日開盤啟航，港股中遠海控、中遠海能等漲逾5％，陸股寧波遠洋漲停。

港股方面，中遠海控一度漲逾6％，現漲5.6％。中遠海能一度漲約14％，現漲約4％。太平洋航運一度漲逾7％，現漲5.7％。海豐國際漲逾11.5％。東方海外漲逾3％。

陸股方面，寧波遠洋漲停。中遠海控、中遠海能、招商輪船漲逾4％。寧波海運漲逾3％。

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