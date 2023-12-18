【時報-台北電】滬指早間低開後一度翻紅，深成指、創業板指走勢稍弱，空方居上風，創業板指跌超1%再創年內新低，上半場陸股三大指數全收跌。

半導體板塊下挫，個股跌多漲少，兩市超4000股飄綠。

巴以衝突風險外溢至紅海，截至目前，已有累計超過10餘艘經過紅海的商船遇襲，航運阻塞恐造成運價走高，航運股上午展現強勢， 寧波遠洋、中遠海能、招商南油等股大漲。

華為正式宣布，問界M9及華為冬季全場景發佈會12月26日登場，華為汽車相關個股走高，聖龍股份、滬光股份、天汽模、賽力斯、銀輪股份等股活躍。

中午收盤，上證指數跌0.13%，報2938.79點；深證成指跌0.72%，報9317.30點；創業板指跌1.02%，報1829.68點。（編輯：張嘉倚）

#創業板指 #華為 #航運 #紅海 #股份