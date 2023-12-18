【時報記者王逸芯台北報導】半導體產業走過低迷的庫存調整，現階段回溫訊號陸續釋出，鈺創(5351)董事長盧超群表示，歷經過去1年半的調整，鈺創持續投入R&D(研究開發)，未來AI(人工智慧)，他喊話，「2024年第二季半導體會起飛」！

盧超群表示，2年前就說過2024年是好年，在經歷過去的疫情、宏觀逆風等過去一年半的考驗，鈺創持續投入R&D，並沒有Slow Down，可以說是打底完成，看好2024年第二季半導體會起飛。

今年全球半導體營收恐下滑約1成，台灣在全球半導體市占率約27%，預期2024年半導體產業可望復甦，全球營收將增加16%，台灣半導體也將迎接復甦趨勢。

鈺創專精型緩衝記憶體(Specialty Buffer Memory)、USB高速傳輸晶片、3D影像晶片及AI應用。鈺創專精型記憶體目前全系列產品規格包括SDR、DDR、DDR2、DDR 3、DDR3L、DDR4、LP DDR2與LP DDR4，輸出入位元數自4到64位元，容量涵蓋16Mb至8G。

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