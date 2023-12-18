【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本央行預計將在19日公布最新政策利率，故市場觀望氣氛濃厚，早盤結束時，日經指數收32,620.75點，下跌349.8點或1.06%。東證收2,301.6點，也跌30.68點或1.32%。
外界大部分預估，日本央行這次不會變動利率。分析師表示，在利率公布的前一天，很難直接進場做多股票，還是要先聽聽日本央行對景氣的看法，以及何時會調整利率。日前，日本央行曾預估，今年底以及明年初將出現更具挑戰的情況，故日圓也一度強升至數個月以來的高點。
權值股大都走低，迅銷跌1.35%，愛德萬測試大跌2.19%，人力資源業者瑞可利大跌3.84%，東京電力公司更是暴跌4.35%。不過，海運族群卻一度大漲5.47%表現較為亮眼。其中，商船三井大漲4.89%，日本郵船大漲5.78%，川崎汽船也大漲5.74%。
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