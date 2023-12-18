美國聯準會最新說法轉向「鴿派」，投資人期待明(2024)年將啟動降息，激勵美股近期狂飆，其中費城半導體指數上周大漲9.1%，創下5月以來最大單周漲幅。知名半導體分析師陸行之在臉書發文表示，2024年可以下一個字「飆」，他也直言，有些公司的管理層要面壁檢討，包括台積電。

陸行之表示，很多人問他，半導體業基本面還這麼差，怎麼股價這麼強？他分析，股價在1年前頻頻破底時，就在提前反應了，現在在反應明年基本面復甦，各種題材都有。

陸行之提到，半年前有一家半導體小廠總經理問他要放空哪家公司，說基本面實在太差了，他回復「你送死」，阻止了該名高層放空，笑說對方還沒請吃飯表達感謝。

陸行之整理出目前破10年新高的領頭羊，包括輝達、艾克爾、科磊、博通、芯源系統、藍博士、科林研發以及亞德諾。

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至於跟費半表現沒差太多，即將要創高的公司，則有德州儀器、超微、亞舍立科技、應用材料、微晶片科技和恩智浦。

管理層要面壁檢討，觀察有沒有可能補漲追上來的公司，陸行之則列出科沃、思佳訊、英特爾、英特格、邁威爾、科銳、格羅方德、安森美、高通、泰瑞達、科希倫、艾司摩爾、美光、萊迪思及台積電。