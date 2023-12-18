【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】18日開高的韓股，在獲利了結賣壓出籠下，指數一度翻黑，之後，靠著低接買盤進駐，大盤目前在2,567.65點，小漲4.09點或0.16%。另外，韓元則小幅走貶。
根據韓國汽車技術研究協會（KATECH）統計，今年前9個月當地汽車出口金額若跟2019年同期相比，大增84.2%，達504.7億美元。其中，電動車電池出口也較4年前成長16.8%，達21.3億美元，其中64.7%都是運送至美國。
另外，現代汽車與起亞今年在美國的汽車銷售量，合計可望超過150萬輛。若分開來看，現代與起亞在今年前11月期間，分別在美國賣出788,403輛以及722,176輛。同時，豪車品牌Genesis也在美創下62,372輛的最佳年度銷售紀錄。不過，汽車族群卻各自表態，現代汽車跌0.67%，起亞漲0.11%。
在其它權值股方面，三星電子跌0.41%，SK海力士則在平盤整理。韓元兌一美元在1299.15價位附近，韓元貶2.65元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：