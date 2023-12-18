【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】18日開高的韓股，在獲利了結賣壓出籠下，指數一度翻黑，之後，靠著低接買盤進駐，大盤目前在2,567.65點，小漲4.09點或0.16%。另外，韓元則小幅走貶。

根據韓國汽車技術研究協會（KATECH）統計，今年前9個月當地汽車出口金額若跟2019年同期相比，大增84.2%，達504.7億美元。其中，電動車電池出口也較4年前成長16.8%，達21.3億美元，其中64.7%都是運送至美國。

另外，現代汽車與起亞今年在美國的汽車銷售量，合計可望超過150萬輛。若分開來看，現代與起亞在今年前11月期間，分別在美國賣出788,403輛以及722,176輛。同時，豪車品牌Genesis也在美創下62,372輛的最佳年度銷售紀錄。不過，汽車族群卻各自表態，現代汽車跌0.67%，起亞漲0.11%。

在其它權值股方面，三星電子跌0.41%，SK海力士則在平盤整理。韓元兌一美元在1299.15價位附近，韓元貶2.65元。