AI人工智慧技術持續改寫各項產業的運作模式，最新調查結果顯示，超過4成的雇主坦言，明年恐會因為AI技術提升工作效率而裁員，專家建議工作者，如果不想被取代，持續學習與發展新技能相當重要，同時也要了解AI對你的工作崗位會產生的衝擊。
CNBC報導，求職顧問平台Resume Builder針對750位企業領袖的調查，約有37%的雇主認為AI技術已經從2023年開始取代員工，且有超過40%的人認為，2024年會出現裁員，因為AI效率已經有顯著提升。
至於工作者該如何才能不被視為冗員，求職網站Ladders創辦人Marc Cenedella提到，持續學習與發展新技能相當重要，並了解AI所產生的衝擊，「研究和數據分析等工作，雖然與AI自動化的內容相似，但企業還是需要能夠執行，確保結果合理的專業人才。」
此外，Marc Cenedella也提到，隨著AI能夠處理任務型工作，人類有機會提升經濟價值鏈的地位，例如，文書處理器的誕生，取代打字員的地位，人們可以往更高層次發展。
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