全球前5大航商驚爆停駛紅海，改採繞道好望角運輸，貨攬業者指出搶艙跡象再現，運價恐將出現暴漲，台驊今（12/18）一馬當先，股價一度衝上漲停，長榮也飆漲逾5%，榮運、陽明都有3%以上漲幅，摩爾投顧分析師江國中表示，電子資金比重降至6成，鋼鐵人強勢回歸，航運股和鋼鐵股強漲最主要原因，就是「股價整理夠久+低基期」。
SCFI上周出現連3紅，加上紅海海域近期傳出葉門武裝組織襲擊馬士基貨船，造成5大船商行駛紅海喊停，改採繞道或是增配武力的方式因應，長榮、陽明不排除跟進，長榮一開盤就跳漲4.5元，盤中最高漲至144元，繼續往填息之路邁進。陽明受利多消息激勵，股價也大漲逾5%，最高漲至47.9元；萬海則以52.7元開出，最高漲至53.8元，漲幅截至中午12時為止逾2%。
電子股成交比重降低，傳產買盤力道增強，受到報價繼續反彈激勵，鋼鐵延續上周五的漲勢，新鋼、海光、燁興股價漲停鎖死，威致、長榮鋼、志聯、世紀鋼也有4%至6%以上的漲幅。
江國中認為，從電子資金比重降至6成來看，可得知鋼鐵及航運已經成為短線資金匯集之處，長榮、萬海、陽明、中鴻、燁輝、燁興之所以能維持強勢，關鍵因素就是低基期。
江國中表示，目前盤面輪動快速，投資人可以感受到指數雖然創高，但手上各股卻總是開高走低，先前漲多個股已經進入短線修正，故投資人不能只看指數做股票，務必檢視手中各股，避開短線急漲、股價位階偏高個股。
摩爾投顧分析師陳冠廷點名15檔個股仍在低位階，除了海運外，台股低位階股還包含DRAM華邦電、南亞科，IC設計晶豪科、創惟、晶焱，IC封測華東，光學鏡頭新鉅科，矽晶圓合晶、台勝科，砷化鎵穩懋，板卡撼訊，塑膠聯成、台苯，金融國泰金及宏遠證。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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