【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17627.19點，跌46.68點；總計350家漲、570家跌、119家持平；委買36972925張、委賣22974981張；總成交值2057.17億元。

#集中市場 #台北 #指數 #成交值 #加權指數