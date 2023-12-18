【時報-台北電】央視新聞報導，大陸財政部首批國債資金預算2379億元(人民幣，下同)已下達，並規畫資金用途，超過2900個項目，主要支援災後重建及強化防災。
今年財政部增發國債1兆，日前與國家發改委偕同相關部門，確立了首批資金用途及撥款，詳細如下。
災後恢復重建和提升防災減災能力補助資金1075億元；東北地區和京津冀受災地區等高標準農地建設補助金1254億元；重點自然災害綜合防治體系建設工程補助金(氣象基礎建設)50億元。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】央視新聞報導，大陸財政部首批國債資金預算2379億元(人民幣，下同)已下達，並規畫資金用途，超過2900個項目，主要支援災後重建及強化防災。
今年財政部增發國債1兆，日前與國家發改委偕同相關部門，確立了首批資金用途及撥款，詳細如下。
災後恢復重建和提升防災減災能力補助資金1075億元；東北地區和京津冀受災地區等高標準農地建設補助金1254億元；重點自然災害綜合防治體系建設工程補助金(氣象基礎建設)50億元。(編輯：廖小蕎)
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