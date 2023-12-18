農金署18日表示，2023年2期作水稻產量調查已陸續完成，水稻收入保險開始啟動理賠，就目前已完成產量調查之高雄、屏東、嘉義縣市、雲林及南投等6縣市核算理賠金額，計41個鄉鎮，1萬3千餘位農民獲得理賠，金額為1.95億元。
農金署已請財團法人農業保險基金，協助農會保險人加速辦理理賠作業，儘速將理賠款撥入農民存款帳戶，以填補營農損失。
農金署表示，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，「基本型」理賠基準為當期作投保鄉（鎮、市、區）每公頃實際產量相較基準產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元，112年2期部分地區因受小犬及多個颱風影響，導致水稻收成減產，經核算有35個鄉鎮，1萬3千位農民獲得理賠1.79億元；至於2期作「加強型」保險，當減產超過1成以上即啟動理賠，核算19 個鄉鎮，762位農民獲得理賠1千6百萬元，有效協助農民分散營農風險。
農金署強調，水稻收入保險以鄉（鎮、市、區）區域產量減產程度作為理賠與否依據，無須逐筆個別勘查認定，可減少認定爭議。所採用之產量調查依統計學原理採坪割或全割方式取得，據以估算全縣市及全國稻米產量，調查方法長期穩定，調查數據每期作均對外公開，有其一致性、客觀性及公正性。
農金署進一步表示，「基本型」係由水稻農業天然災害現金救助機制轉換，對於日前農業部已公告部分地區啟動農業天然災害救助，農民如已領取水稻現金救助之金額，依水稻收入保險辦法規定，將於上開基本型保險理賠中扣除，至於加強型保險則不受影響，仍得領取理賠款。
農金署說明，2023年2期作各縣市產量調查陸續進行中，其他縣市俟產量調查完成公布，即啟動水稻收入保險理賠作業，期使農民能於最短時間獲得理賠款。此外，因應全球氣候變遷日趨嚴重，致災減產態樣多元，為協助農民分散營農風險，積極推動農業保險，目前已開發27種品項、43張保單，呼籲農民朋友踴躍投保，強化災變因應能力，以使營農生活有保障。
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