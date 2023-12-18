【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】彭博社統計，馬來西亞的楊忠禮電力國際（YTL Power International）今年股價表現特別搶眼，主要是海外投資獲利豐厚所貢獻。

這家大馬電力公司的股票，在2023年3月時，還只有馬來西亞幣0.7令吉，但在接近年終的現在，股價已來到2.46令吉，大漲超過3倍以上。同時，市值也超過10億令吉，約2.14億美元，是馬來西亞今年漲最多的股票。

當地分析師繼續看好這支股票，並預估明年漲幅可能還有59%。楊忠禮電力國際以及集團母公司在18日開始成為FBM KLCI指數的一員。倫敦證交所的FBM KLCI指數，是由馬來西亞上市的前30大企業所組成。

分析師指出，由於電費利潤增加，楊忠禮電力國際在新加坡的合資企業，明年獲利可望保持強勁。另外，在通膨趨緩之下，在英國的水利公司Wessex Water獲利也看俏。新加坡與英國的事業比重，占大馬這家大集團的9成以上。

彭博社指出，楊忠禮電力國際可望受惠於馬來西亞的能源轉型計畫，特別是指再生能源出口。另外，這家大馬的電力公司也跟美國NVIDIA合作，在馬來西亞南部柔佛州（Johor）建立4.3億美元的人工智慧AI數據中心。

調研單位MIDF Research認為，雖然此投資案還在跑程序，但未來事業發展可以有期待的想像。楊忠禮電力國際的股價一直在創歷史新高，跟NVIDIA的相互合作也有關。

這家大馬的電力公司在截至6月的財年，一度寫下創紀錄高的獲利，淨利達20億令吉。至於未來12個月的獲利預估，光是這1季就大增近28%。股價雖然飆升，但本益比只有7倍而已，約是過去5年以來平均13倍的一半而已。

根據統計，楊忠禮電力國際半數以上的營收來自電力項目。這家還擁有營建、水泥以及酒店業務的大集團，另個想像空間，就是有機會重啟連接馬來西亞首都吉隆坡與新加坡之間的高鐵興建計畫。