【時報-台北電】上周上漲近290點的台股今日稍作休息，電子股成交比重降至不到6成，資金轉往傳產股駐足，隨著總統大選進入倒數階段，政策利多股買盤持續加溫，營建股受惠全台房市量縮價揚，近期人氣向上竄高，夯股工信(5521)14日爆量衝高至15.6元逾5年高，15日過熱休息過後今日多頭攻勢再起，帶動高價股潤隆(1808)強攻漲停超車華固(2548)搶下類股后位，並改寫103.5元歷史高，僅次於同集團的股王潤弘(2597)，低價股國揚(2505)也跟進噴量拉漲停衝波段高，新建(2516)、三地開發(1438)、華建(2530)、皇昌(2543)、建國(5515)、宏普(2536)等緊隨其後，整體表現強過大盤。

以公共工程標案承攬為主的近期熱門股工信(5521)在手案量近400億元，市場期待今年營運將跳增、營業毛利率提升，在中長期法人買盤升溫、搶短買盤蜂擁下，近期股價呈大漲小回走勢，13日收盤漲停14.85元，創近五年新高，14日盤中爆量續衝高至15.6元，15日休息過後今日多頭攻勢再起力戰前高，點火營建股整體攻勢。

潤隆(1808)前三季首度大賺1.4個股本，第四季在住宅案密集完工交屋後營運估續強，全年拚賺1.5個股本，股利發放備受關注，在高殖息護體下吸引買盤搶進，盤中噴量衝漲停103.5元超車華固(2548)奪后位，並改寫103.5元歷史高。

國揚(2505)月初舉辦法說會時指出，明年起連3年都有新案完工，估計可望有5筆新案密集入帳，總銷約236億元，現金可望回收，業績穩步向上推進，外資自10月27日起天天買不停，今日在多頭發動快攻下強攻漲停，盤中成交量放大至逾5千張。

分析師表示，隨著總統大選在即，政策相關念股受到多頭青睞，營造股挾著公共工程、年底進入趕工旺季等題材發燒，近期輪動強彈。隨著央行緩升息利多，剛性買盤逐步回籠，估計待明年大選塵埃落定後，房市應能轉守為攻，量能有望回穩。(編輯：龍彩霖)