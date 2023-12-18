國邑＊(6875)18日公告，開發中新藥L608獲美國FDA授予治療系統性硬化症（Systemic Sclerosis；SSc）孤兒藥的資格認定（ ODD）。總經理甘霈表示，待L608在澳洲完成一期床後，也規劃向FDA及歐盟EMA等法規單位進行諮詢，爭取開展全球二／三期臨床試驗，搶攻全球逾十億美元市場商機。

甘霈表示，除原肺動脈高壓（PAH）外，L608國邑也擴大適應症，鎖定與系統性硬化症相關的雷諾現象和指端潰瘍（SSc-RP／DU）疾病，該新藥正於澳洲進行一期臨床試驗健康受試者收案。

系統性硬化症（SSc）又稱硬皮症，是一種罕見的慢性自體免疫疾病，主要病徵為皮膚、內臟器官及血管組織纖維化，最顯著的表現是手腳血液循環異常。硬皮症也可能影響全身內臟器官，高達5成硬皮症病友的肺臟會受到侵犯，形成間質性肺病及肺動脈高壓。發病年齡大多是30-50歲，女性發病率為男性之3-4倍。其中有95％硬皮症患者，會出現雷諾現象（Raynaud Phenomenon, RP），即患者手腳受寒冷氣溫或憂慮情緒影響，導致微血管異常收縮，初期手指或腳趾沒有血色而變白、發紺及變紅，隨病情進展，手腳尖演變凹陷疤痕，更有50％硬皮症患者，病情嚴重到指端潰瘍（Digital Ulcer, DU）、甚至壞疽及組織喪失，即所謂自體截肢現象，嚴重影響患者的心理以及生活品質。

甘霈指出，SSc-RP／DU目前在美國並無任何治療藥物獲准上市，在歐洲則僅有Ilomedine核准上市，但其治療方式必須讓病患連續5天住院且每日持續5-6小時的靜脈輸注，才能維持約9週療效，這對病患與醫院都是相當大的負擔。

國邑的L608則是採取吸入給藥方式並可讓病患自行居家治療，且每日只需給藥2次，明顯提高治療的方便性與順從性。此次取得美國FDA孤兒藥資格認定後，未來將可獲得美國加速審查以及新藥上市後7年的市場獨佔權利等優惠措施。

根據Sheer Analytics and Insights的研究資料，2020年全球系統性硬皮症藥物市場規模為18 億美元，預估2031年可達43億美元，年複合成長率超過8％。