【時報-台北電】因俄羅斯出口下降推助，油價亞洲電子盤一度攀漲近1%，因俄羅斯惡劣天氣以及胡塞武裝在紅海襲擊船隻影響，造成出口減少，引發供應中斷擔憂，支撐油價電子盤上漲，周一(12/18)截至台北時間上午11點30分整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-1月輕質原油期貨漲0.29美元，報每桶71.72美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨漲0.4美元，報每桶76.86美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

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