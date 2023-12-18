【時報記者葉時安台北報導】燦坤(2430)周一宣布與台灣系統傢俱領導品牌歐德集團正式結盟，成為「WanDau計劃」策略合作聯盟夥伴。傢俱與3C家電具有高度的共通性，皆是打造一個家的核心基礎，通過與歐德正式結盟，發揮雙方核心競爭優勢，強強聯手擴大顧客服務範圍，面對同性質的客群需求，從買房新居、裝修設計、到3C家電配置，共同為消費者建立一套完善周到的服務方案。

燦坤董事長林技典表示，繼建商與代銷夥伴的成功案例導入住宅市場，WanDau策略合作聯盟擁有歐德加入，將帶來更多服務可能性，為燦坤幸福成家聯盟體系串起至關重要的生態鏈，不僅實現了燦坤幸福家庭生態圈建構計畫的完美鐵三角，也為未來這套供應鏈體系的穩固經營與拓展奠下堅實的基礎。隨著WanDau商業模式計畫逐漸發展成熟，陸續已與代銷龍頭海悅集團以及陸府、陞霖、豐邑、萬吉等建商夥伴促成多件建案合作。通過燦坤的影響力及3C家電專業，吸引更多生態系夥伴結盟合作，達成一次性滿足客人對於家的所有想像和需求。

燦坤深耕台灣今年屆滿45周年，以3C家電商品為核心，為消費者提供打造幸福家庭寓所的理想捷徑，2022年3月31日於內湖旗艦店開設第一家WanDau智慧生活概念店，即展開全新商業模式WanDau(代表台語「我們的家」)，瞄準建設公司、代銷商、新成屋屋主、有裝修需求的顧客，貫穿3C家電選品、居家AIOT產品串接應用，到專業3C精品管家服務，讓每段成家路上擁有置辦家電的信賴夥伴。