【時報記者林資傑台北報導】王品(2727)看好2024年春節圍爐需求，推出3款冷凍年菜、4款年節鍋物組合搶市，上市不到1個月中西合璧套組已全數售罄，中式及西式2大套組亦熱銷近7成，而4款鍋物組合口碑同步熱烈，其中「世界三大和牛鍋饗宴」已售完，正緊急追加生產。
王品2019年透過旗下萬鮮進軍冷凍年菜市場，只需簡單覆熱程序，就能擁有一桌餐廳級美味，深受消費者肯定。今年大手筆添入400克重大龍蝦與700克大龍虎斑入菜，並加入頂級桃木燻鴨胸及特調醬煨牛小排，無論豪華度或份量均大大提升。
王品表示，3組冷凍年菜組合上市不到1個月，中西合璧的「群龍開運年菜宴」組合已被搶購一空，中式「鴻龍獻獎年菜宴」的西式「祥龍迎春年菜宴」組合則各擁支持者，合計也銷售逾7成，合計已銷售達約7成。
同時，王品今年推出單點新菜色「龍蝦鮑參貝佛跳牆」、「魷魚螺肉蒜」與「特製醬煨牛小排佐黑松露」為小家庭加菜，在超商、量販店等通路販售，甫推出即受消費者熱愛，現已銷售近1500份，剩餘庫存已吃緊。
而4款鍋物組合中的「世界三大和牛鍋饗宴」因一網打盡日、美、澳3種和牛，開賣不久即迅速完售，已緊急追加生產，還有「青花驕」人氣鍋物組「青花椒麻辣鍋套組」、「青紅雙驕鴛鴦鍋盛宴」、「麻辣昆布鴛鴦鍋盛宴」同步熱銷中。
為感謝消費者熱情，王品即日起至年底於「王品瘋美食」購物網推出「王品嚴選」派對組合，包括龍蝦海鮮番茄湯、青花驕麻辣鍋套組、頂級桃木燻鴨胸、蜂蜜軟歐圓麵包等自選4道美食，適合3～5人派對共享，最高可享54折優惠，將於21日起統一出貨。同時，王品今年大方「寵粉」推出0元年菜試吃活動，會員30日前登入「王品瘋美食」購物網，即可抽0元與5折年菜兌換券，有機會免費搶先品嚐到價值超過3000元的「龍蝦鮑參佛跳牆」、「雙龍迎春粉絲煲」等豪華菜色。
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