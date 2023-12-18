【時報-台北電】台灣首批碳權交易將於本周五(22日)啟動，儘管沒有森林等自然碳匯，造紙股今早仍發動多頭攻勢，華紙(1905)稍早一度大漲逾7%，榮成(1909)、士紙(1903)、正隆(1904)連袂走高。同是碳權大戶的農林(2913)放量勁揚6%；作為碳管理平台的倍力(6874)觸漲停價136元，叡揚(6752)則拉出半根漲停板。此外，中鋼(2002)擬購入500噸碳權用於產品碳中和，股價目前於盤上震盪。
指標股華紙除了有碳權題材加持，回到基本面，造紙產業迎傳統旺季，需求穩定、紙品價揚，本季營運有機會拚上全年最好。倍力從代理商晉升成研發商，旗下碳盤查系統產品「碳管家2.0」，搶啖碳權商機。
因應全球淨零碳排浪潮、協助企業永續發展，台灣碳權交易所成立。台灣首批碳權交易22日啟動，上架商品都是國際認證單位GS、Verra認證的碳權，包含來自東非的潔淨水源，南美及亞洲的再生能源、生質能源。
碳交所初步規畫，每噸二氧化碳當量訂價區間為5至15美元，僅限國內法人購買，每天交易時間訂在上午9點至下午3點30分。據了解，國內公股金控也正在評估購買碳權一事。(編輯：廖小蕎)
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