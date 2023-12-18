【時報記者張漢綺台北報導】漲多拉回，台股盤中指數在17600點震盪！
儘管美股受惠美國聯準會偏鴿派，費城半導體指數創新高，台股今天指數未受到太多激勵，雖然高價IC設計股譜瑞-KY(4966)及祥碩(5269)走高，且華碩(2357)、技嘉(2376)、廣達(2382)等電子權值股盤中股價走高，傳產股亦有長榮(2603)、陽明(2609)及榮運(2607)等航運股盤中股價走高，中小型股亦有世紀(5314)、創業家(8477)、新鋼(2032)、恆大(1325)、海光(2038)、福華(8085)、圌揚(2505)、燁興(2007)、倍力(6874)及華義(3068)等盤中股價亮燈漲停，但台積電(2330)及聯電(2303)開盤呈現弱勢，股王世芯-KY(3661)、股后信驊(5274)、力旺(3529)及大立光(3008)等2000元以上高價股連袂拉回，讓台股指數開低後一度走低，下探17586.88點。
所幸逢低買盤不弱，指數在17600點附近震盪，截至11點05分為止，加權股價指數約17640.06點，下跌33.81點，成交量為1717.31億元；OTC指數為234.29點，下跌0.52點，成交量為432.87億元。
今天盤中上市各類股以航運、鋼鐵及造紙等類股表現較佳，表現較差者為汽車類股、電子零組件類股及機電類股，其中汽車類股下跌1.54%，電子零組件類股下跌1.06%，機電類股下跌0.78%；上櫃部分，表現最佳為航運類股、上漲1.86%，表現最差為半導體類股、下跌0.63%。
就技術面來看，美國聯準會(FED)放鴿，升息循環近尾聲，激勵美股及台股，上周五加權股價指數以17673.87點作收，站上17600點，並創下2022年3月4日以來新高，累計一周上漲289.88點，漲幅約1.67%，周K收紅，日均量也因市場信心大增放量至3477.6億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步攀高，OTC收盤指數為234.81點，累計一周上漲2.71點，漲幅約1.17%，周K收紅，日均量為957.29億元；今天台股在獲利了結賣壓出籠下，指數開低，盤中一度失守17600點，不過逢低買盤不弱，指數在17600點震盪；台股本波沿著5日線向上走升，上周台股指數已經攻上17700點，距離由型態預估的漲幅滿足點接近，加上前述的熊市背離，指數上漲引來的樂觀情緒反而要謹慎，另一方面，從成交量看同樣有必要警惕，上周五單日上市成交量達到4392億元，就今年歷次4000億元以上的情況看，多數都是短線高檔，須提防拉回。
分析師表示，美國Fed暗示明年降息，利率動向轉鴿，有助台股多方氣勢，再創本波段新高，成交量近期逐步擴增至4000億元以上，人氣持續匯集，有利台股後市發展。
近期台股類股輪動快速，但年底作帳行情以及選舉行情逐步加溫，台股震盪盤堅持續創高，操作上建議可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材、鋼鐵及航運等族群。
聯合(4129)為一製造人工髖關節與膝關節之醫療器材廠商，公司營運策略上以發展自有品牌United為主，直營及經銷占比分別為85%及15%，全球骨科產業穩健成長中，因聯合骨科市佔率仍低，市場發展空間大，使用量將持續增加，有利於公司營收及獲利可望繼續成長；達興材料(5234)由友達(2409)與長興材料(1717)合資成立，產品為顯示器材料佔92%，半導體材料佔5.2%，關鍵材料與其他佔2.1%，預估2024年顯示器材料獲利持穩，多項半導體材料已通過認證，出貨量可望放大，展望良好。
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