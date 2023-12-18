芬蘭今年4月加入北大西洋公約組織（NATO）後，俄羅斯總統蒲亭今天受訪時警告，這將引發許多「問題」。他還說，莫斯科將在俄國西北部設立一座新的軍區，作為回應。

法新社報導，芬蘭與俄羅斯共有1340公里長的邊界。莫斯科去年入侵烏克蘭後，芬蘭放棄數十年的軍事中立政策，申請加入北約。

蒲亭對國家電視台記者說：「他們（西方）將芬蘭拖入北約。我們與他們有任何爭端嗎？所有爭端，包括20世紀中葉的領土爭議都已解決。」

「就算以前沒有問題，現在也將出現問題，為此我們將建立列寧格勒（Leningrad）軍區，並在當地集結一定數量的軍事單位。」

俄羅斯發表上述言論之際，芬蘭本週再次關閉兩國的邊境，並指責俄羅斯在邊境策動一場移民危機。

莫斯科警告，將對芬蘭加入北約採取反制措施。

蒲亭也表示，俄羅斯沒有理由與北約國家交戰。在此之前，美國總統拜登本月表示，如果莫斯科在烏克蘭戰爭取得成功，也「不會就此停止」。

蒲亭對此表示：「這是（拜登）為對俄羅斯錯誤政策辯護的說辭。」

蒲亭說，莫斯科「無論是在地緣政治、經濟或軍事方面，都沒有興趣與北約國家交戰」。

然而克里姆林宮對烏克蘭的行動，再次喚起各界對俄羅斯侵略北約東翼的憂慮。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1121218