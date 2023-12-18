聯準會連續3次利率維持不動，由鷹轉鴿態度逐漸明朗，甚至出現升息循環將告終，明年至少降息3次的暗示，有網友好奇，現在是否是卡位買債券的好時機；財經達人艾蜜莉表示，十年低點或殖利率偏高這類時機，都是買美債的好時機，長期來看一定賺錢；但她也提醒，若是以「預測」升、降息的方式來做投資決策，還是有損失報酬和時間的可能性。
◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文：
快降息了，現在買債券是好時機嗎？
最近因為美國聯準會連續3次維持利率不動，也透露升息循環可能已經告一段落，出現明年至少降息3次的暗示，有很多大大問說，現在開始卡位買債券是可行的嗎？
理論上只要降息，債券價格就可能會上漲，這樣的想法理論上是合理，不過如果因此就買債券，會變成「預測」升息或降息了，是帶有主觀的意圖來做投資決策。
最近一、兩年聯準會連續升息，美債的價格已經來到十年以上的平均相對低點，但實際上會降息的時機目前尚未確定，雖然買了以後因為還有債息可以領，長期等待理論上不會輸，但實際上要等多久時間是未知數，而聯準會是否會更改想法也是一個未知數，一直抱持主觀去猜降息的想法，最擔心的就是自己投入比例也會主觀的主動加碼，導致如果最後要是沒有降息，維持高利率一、兩年，要漲回自己的成本，損失的就不只是報酬了也包含時間…所以應該要思考的就算升息、降息都可以投資的方式才是最穩健的。
債這個商品我個人覺得還是拿來做資產配置，股票跟債券按照比例買最適合，對還沒有退休的大大而言，債的比例不超過股票，也不要用單筆投入大量金額，不然投入太多壓力就會相對大了，有好好規劃分散投入，至少在發生不如預期狀況時，壓力也會輕一點，像是選擇用定期定額的方式來拆散投入，畢竟我們要的是穩定而不是太多主觀猜測；對於債，這才是我會選擇的方式。
結論是投資美債只要買在好時機，（十年低點或殖利率偏高的時候）長時間來看一定是可以賺錢，但相比個股而言時間不確定性較大，所以我自己不會單筆投入美債，或去挑選進場的時機，現在只會選擇自己能力圈內偏好的個股來投資，選擇自己能開心又能理解的資產來投資，對我而言會更有效率且穩健的投資方法。
※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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