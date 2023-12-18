近年高股息ETF又被稱為投資新顯學，幾乎是目前新手投資必買的類型，放眼市面上的銷售產品，各投信公司不斷推陳出新，然而投資族最在意的標的無非就是「連續穩定配高息」。以半年來，最火紅的高股息ETF「復華台灣科技優息00929」來說，從6月掛牌至今，已連續六個月配息皆落在每單位0.11元，殖利率介於7%~8%，可說是水準之上，且次次皆秒填息，湧進不少存股族、退休族、外資及官股青睞。

不過，針對00929質疑的話題仍不在少數，集中討論在「含收益平準金」、「配息穩不穩」、「折溢價差」三項話題，⟪新聞TalkShow⟫節目專家就針對三項話題剖析，提供投資人理財觀點。

收益平準金亂？ 專家：保障投資者權益

收益平準金對投資者是利或弊？盧燕俐提3點優勢給投資者參考。(資料來源:盧燕俐)

以ETF配息來源來看，主要可以分為股利或盈餘所得資本公積、國內財產交易所得及收益平準金。很多人在買基金的時候，最怕看到一句話「這個配息來自於本金」，給人左手配右手的概念。

財經專家盧燕俐反倒認為，平準金的設計主要是保障投資人的權益。她解釋，受歡迎的ETF因膨脹速度過快超越預期，缺乏平準金的制度下，配息就可能遭稀釋，對於先買的人極為不公平。

她提供投資者另一層看法，收益準金具三項優勢：保障原股東權益、配息穩定、節稅功能。其中，節稅功能顯少為外界思考，主要是不用繳所得稅及二代健保補充保費，與購買境外基金有配息達到一定金額可扣抵稅負制的概念相同。因此，對於高資產族來說具有節稅功能。

00929風險報酬數字高 穩定配息會否一場空？

謝晨彥認為，基金風險報酬等級不等於影響穩定報酬的關鍵，僅能作為參考依據。(資料來源:基富通)

攤開00929的成分股來看，不同於其他高股息ETF包含了金融、傳產類別，主要鎖定百分百上市上櫃的科技類股。換句話說，產業集中的成分股，以投信公會的基金投資風險等級RR1至RR5，00929其風險等級就被歸類為RR5的最高等級。

00929屬於R5最高風險等級，累計報酬率及年化波動度數值卻優於電子類指數。(資料來源:Cmoney)

但列在R5等級等同影響配息的穩定程度嗎？資深分析師謝晨彥以累計報酬率跟年化波動度數據來研究，00929兩項數據都以23.1%及13%優於同樣電子累指數的8.7%及16%，顯示00929表現出報酬高且波動低的水準。

00929無論近遠期報酬率，皆優於幾檔知名的ETF。(資料來源:Cmoney)

進一步將00929與其他ETF 0056、00878、00919及00713比較，無論是近期的一週報酬率或是拉長到三個月的報酬率來看，00929不僅擊潰對手以0.11%及10.37%領先外，還具有相當程度的報酬穩定性。

雖說00929成分股集中在科技類股具有風險邏輯上的隱憂，但反觀台灣以科技島著稱，顯見大盤走勢絕大多數以科技類股為導向，似乎真實情況與基金風險報酬數值的高低倒也不全然是正相關，主要關鍵在於，投資者應當先釐清下手前想獲得哪些回報的初衷。

折溢價真有差？ 專家：0.5%內都可接受

根據金管會統計，截至今年 9 月底統計資料，目前市場上已有 237 檔 ETF 掛牌交易，規模超過新台幣 3.2 兆元，不難看出 ETF已是投資人的首選，因憂心投資人盲目買進因而當局提醒一般折溢價超過 3％，投信就要公告於官網提醒投資人，投資人應注意 ETF 折溢價情形，因此折溢價差成了熱門討論焦點。

ETF折溢價計算方式不難，專家認為一般在0.5%內都可接受。(資料來源:謝富旭)

金管會出手管制ETF，點出訴求「高配息頻率的 ETF」可能須承擔較高的交易及配息成本，然而存股總編謝富旭倒認為折溢價0.3%相當少見，一般在0.5%內都可接受。以月月配的ETF為例，17.99元買進，最新的淨值是17.94元，兩者扣除掉分母後是現在購買的價格；也就是說是以溢價0.28%買進，數值尚算可以接受，因為保不準隔一天淨值提高也就更降低折溢價的比率了。此外，ETF波動度本就低，若是溢價高於1%也可以停看聽不用著急進場，數值可能過於高漲；反之若是折價高於1%也不用太樂觀覺得賺到，未必是佔到便宜。

謝富旭更提醒，購買ETF著眼於折溢價其實算小事，重點應該放在掌握大方向，購買自己看好的趨勢、買相對穩健配息及大盤一致的報酬率標的，才能真正掌握此檔ETF是否能長期穩健獲利的趨勢。

雖說高股息ETF是當前投資者的熱門選項，仍舊提醒有意進場者投資有賺有賠，其風險評估與損益承擔仍需回歸評估自身負荷能力，才不會最後因盲目投資破壞本該穩定的生活品質。

(文／蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。