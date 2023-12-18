近年高股息ETF又被稱為投資新顯學，幾乎是目前新手投資必買的類型，放眼市面上的銷售產品，各投信公司不斷推陳出新，然而投資族最在意的標的無非就是「連續穩定配高息」。以半年來，最火紅的高股息ETF「復華台灣科技優息00929」來說，從6月掛牌至今，已連續六個月配息皆落在每單位0.11元，殖利率介於7%~8%，可說是水準之上，且次次皆秒填息，湧進不少存股族、退休族、外資及官股青睞。
不過，針對00929質疑的話題仍不在少數，集中討論在「含收益平準金」、「配息穩不穩」、「折溢價差」三項話題，⟪新聞TalkShow⟫節目專家就針對三項話題剖析，提供投資人理財觀點。
收益平準金亂？ 專家：保障投資者權益
以ETF配息來源來看，主要可以分為股利或盈餘所得資本公積、國內財產交易所得及收益平準金。很多人在買基金的時候，最怕看到一句話「這個配息來自於本金」，給人左手配右手的概念。
財經專家盧燕俐反倒認為，平準金的設計主要是保障投資人的權益。她解釋，受歡迎的ETF因膨脹速度過快超越預期，缺乏平準金的制度下，配息就可能遭稀釋，對於先買的人極為不公平。
她提供投資者另一層看法，收益準金具三項優勢：保障原股東權益、配息穩定、節稅功能。其中，節稅功能顯少為外界思考，主要是不用繳所得稅及二代健保補充保費，與購買境外基金有配息達到一定金額可扣抵稅負制的概念相同。因此，對於高資產族來說具有節稅功能。
00929風險報酬數字高 穩定配息會否一場空？
攤開00929的成分股來看，不同於其他高股息ETF包含了金融、傳產類別，主要鎖定百分百上市上櫃的科技類股。換句話說，產業集中的成分股，以投信公會的基金投資風險等級RR1至RR5，00929其風險等級就被歸類為RR5的最高等級。
但列在R5等級等同影響配息的穩定程度嗎？資深分析師謝晨彥以累計報酬率跟年化波動度數據來研究，00929兩項數據都以23.1%及13%優於同樣電子累指數的8.7%及16%，顯示00929表現出報酬高且波動低的水準。
進一步將00929與其他ETF 0056、00878、00919及00713比較，無論是近期的一週報酬率或是拉長到三個月的報酬率來看，00929不僅擊潰對手以0.11%及10.37%領先外，還具有相當程度的報酬穩定性。
雖說00929成分股集中在科技類股具有風險邏輯上的隱憂，但反觀台灣以科技島著稱，顯見大盤走勢絕大多數以科技類股為導向，似乎真實情況與基金風險報酬數值的高低倒也不全然是正相關，主要關鍵在於，投資者應當先釐清下手前想獲得哪些回報的初衷。
折溢價真有差？ 專家：0.5%內都可接受
根據金管會統計，截至今年 9 月底統計資料，目前市場上已有 237 檔 ETF 掛牌交易，規模超過新台幣 3.2 兆元，不難看出 ETF已是投資人的首選，因憂心投資人盲目買進因而當局提醒一般折溢價超過 3％，投信就要公告於官網提醒投資人，投資人應注意 ETF 折溢價情形，因此折溢價差成了熱門討論焦點。
金管會出手管制ETF，點出訴求「高配息頻率的 ETF」可能須承擔較高的交易及配息成本，然而存股總編謝富旭倒認為折溢價0.3%相當少見，一般在0.5%內都可接受。以月月配的ETF為例，17.99元買進，最新的淨值是17.94元，兩者扣除掉分母後是現在購買的價格；也就是說是以溢價0.28%買進，數值尚算可以接受，因為保不準隔一天淨值提高也就更降低折溢價的比率了。此外，ETF波動度本就低，若是溢價高於1%也可以停看聽不用著急進場，數值可能過於高漲；反之若是折價高於1%也不用太樂觀覺得賺到，未必是佔到便宜。
謝富旭更提醒，購買ETF著眼於折溢價其實算小事，重點應該放在掌握大方向，購買自己看好的趨勢、買相對穩健配息及大盤一致的報酬率標的，才能真正掌握此檔ETF是否能長期穩健獲利的趨勢。
雖說高股息ETF是當前投資者的熱門選項，仍舊提醒有意進場者投資有賺有賠，其風險評估與損益承擔仍需回歸評估自身負荷能力，才不會最後因盲目投資破壞本該穩定的生活品質。
(文／蔡季伶撰寫提供)
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：