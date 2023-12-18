王品集團宣布即日起至12／31限時2週，「王品嚴選」推出划算派對大餐，包含「龍蝦海鮮番茄湯」、「青花驕麻辣鍋套組」、「頂級桃木燻鴨胸」與「蜂蜜軟歐圓麵包」等自選4道美食，優惠價1,999元，最高享54折。

今年王品集團冷凍年菜大手筆添入龍蝦、龍虎斑、牛小排，上市不到1個月，中西合璧套組已全數售光，中式、西式2大套組也熱銷近7成，四大鍋物套組口碑熱烈，其中「世界三大和牛鍋饗宴」已售完，正緊急追加生產。

王品嚴選400克重大龍蝦與700克大龍虎斑入菜，並加入獲得2023年「食品界米其林」認證的「頂級桃木燻鴨胸」及「特調醬煨牛小排」，豪華度與份量都大大提升，只需簡單覆熱程序，就能擁有一桌餐廳級美味，深受消費者肯定。上市不到1個月，中西合璧「群龍開運年菜宴」組合已被搶購一空，中式「鴻龍獻獎年菜宴」、西式「祥龍迎春年菜宴」套組各擁支持者，合計也銷售超過7成。今年推出單點新菜色「龍蝦鮑參貝佛跳牆」、「魷魚螺肉蒜」與「特製醬煨牛小排佐黑松露」為小家庭加菜，於超商、量販店等通路販售，甫推出即受消費者熱愛，現已銷售接近1,500份，剩餘庫存緊張。

鍋物「世界三大和牛鍋饗宴」一網打盡日、美、澳三種和牛，開賣不久迅速售完，已緊急追加生產，還有「青花驕」人氣鍋物組「青花椒麻辣鍋套組」、「青紅雙驕鴛鴦鍋盛宴」、「麻辣昆布鴛鴦鍋盛宴」同步熱銷中，明年1／28前，限時年節鍋物組回饋，到「王品瘋美食購物網」下單，可享最多76折優惠。

為年末聚餐加分，並回饋消費者熱情，即日起至12／31限時2週，「王品嚴選」推出派對組合，可選擇「龍蝦海鮮番茄湯」、「青花椒麻辣鍋套組」、「德國豬腳」、「極炙果香豬棒腿」其中2道料理，搭配「頂級桃木燻鴨胸」與「蜂蜜軟歐圓麵包」等合計4道美食適合3~5人派對共享，售價1,999元，最高可達54折優惠，僅在「王品瘋美食購物網」預購，12／21起統一出貨。

王品嚴選冷凍年菜於「王品瘋美食購物網」、momo購物網、全台7-11、全家、家樂福等實體通路與王品集團旗下餐廳均可訂購，數量有限售完為止。今年大方「寵粉」推出0元年菜試吃活動，到12／30前，會員登入「王品瘋美食購物網」，即可抽0元與5折年菜兌換券，有機會免費搶先品嚐到價值超過3,000元的「龍蝦鮑參佛跳牆」、「雙龍迎春粉絲煲」等豪華菜色。