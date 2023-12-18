台指期18日早盤拉回整理，指數低點來到17,583點，目前暫報17,632點，下跌41點，成交口數約2.9萬口。
美國聯準會紐約分行總裁John Williams表示聯準會沒有真的開始討論降息，降息並非聯準會目前面臨的最大問題，僅屬於官員各自的觀點，聯準會仍會做好再度升息的準備，銀行準備金仍充足，因此目前不會考慮停止縮表；亞特蘭大分行總裁Raphael Bostic認為通膨迅速改善且大幅反彈的風險明顯降低，但距離2％目標仍有⼀段距離，預期明年從第三季開始降息2碼；芝加哥分行總裁Austan Goolsbee表示過去經驗顯示失業率一旦開始上升將會迅速攀升，因此聯準會應開始多關注就業狀況，不排除明年3月會議開始降息。
第一金投顧指出，那斯達克與費半指數不斷創下新的波段新高，目前多頭趨勢沒有改變，在大盤首次跌破10日線以前，指數不預設高點， 而台股也順利持續放量上漲，目前是健康的多頭輪漲格局。
關注其他期貨商品交易情況，臺灣永續期貨指數來到8,892點，下跌63點；半導體30期貨報價5,010點，下跌20點；國外指數部分，東證期貨下跌36.5點，來到2,295點；美國道瓊期貨上漲51點，指數暫報37,681點；美國那斯達克100期貨上漲66點，盤中報價16,830點。
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