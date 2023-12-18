搶冬季火鍋商機，君品Collection旗下Vantel美學車中攜手「林聰明沙鍋魚頭」推出聯名車宿禮盒，於12月20日起至2月29日期間推出二款租車含沙鍋魚頭的車宿方案，租用露營車30小時4,800元與50小時8,800元，長近三個月的時間，消費者可在露營時享用火鍋。
曾代表台灣嘉義登上Netflix世界小吃節目的嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」，與Vantel美學車中泊的聯名車宿禮盒內含3款料理，2100公克的「經典沙鍋菜」，運用大白菜、扁魚、木耳、蝦米、豆腐、豆皮、蒜頭、辣椒、蔥、國產豬肉及獨家配方，以超過十小時細火慢熬，製成獨家極品高湯，再加上特製的沙茶醬，香濃醇口有著微辣的味道，與炸至金黃酥脆的「鰱魚頭」一起烹煮，百分之百還原「林聰明沙鍋魚頭」店內的美味。另外，還附有150公克的「沙鍋魚薯條」，採用專家嚴選鱈魚製成魚薯條，風味中西融合香酥美味，可以搭配鍋物一起享用。
此外，還可獲得「獨家車泊地圖一張」，地圖內容是身兼嘉義導覽志工的「林聰明沙鍋魚頭」執行長林佳慧與Vantel車中泊小秘書共同製作嘉義車泊深度旅遊的導覽地圖，內容結合在地、深度、部落、歷史與生態等旅遊資訊，可以更深入地尋找嘉義私房景點。
「林聰明沙鍋魚頭」自1953年從嘉義市文化路夜市攤車起家，起初賣的是冬菜蝦仁蛋湯，由於林聰明的父親喜愛釣魚，又賣起魚頭料理。在超過一甲子歲月裡，林聰明傳承父親精湛手藝，將家傳美味發揚光大，現在則由第三代林佳慧接棒，擔任執行長的職位，將老店品牌年輕化，料理仍維持傳統，堅持獨家口味、用料新鮮，每日熬煮高湯10小時以上，維持老店口碑不墜。本次與君品Collection旗下Vantel美學車中泊，特別設計共3款料理的Vantel車宿鍋物聯名禮盒，一起擴大旅遊與在地美食的多種可能性。
Vantel聯名的車宿鍋物方案，可讓愛露營的網美或饕客運用Vantel車上的蛋捲木桌、露營椅、露營收納箱 、韓國卡式瓦斯爐、韓國深烤煎煮鍋、日本琺瑯單柄鍋、保冰桶、原木木盤組等配備，從火鍋湯底到配備，一站式就能夠準備充足。
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