台股驚驚漲，八大官股上周卻是連五賣，總計賣超金額達160億元，買超第一名和第三名的，分別是今天（12/18）除息的群益台灣精選高息（00919）和大華優利高填息30（00918），總計買超超過10.5萬張；另外繼續買超債券ETF不手軟，狂撿2檔新上市的銅板價群益ESG投等債20+（00937B）、國泰10Y+金融債（00933B）等5檔、共8.1萬張。
00919今天除息0.55元，到早上11點為止幾乎都維持在盤面之上，漲幅不到0.5%，最高來到22.41元，最低則在平盤價22.30元，成交量在早上11點前已經來到12.7萬張、位居台股今日成交量之冠。
預計將於12月換股的00919，近期似乎也開始進行操作，上周五將手上大聯大持股幾乎淨空，同時大砍貨櫃三雄陽明、萬海總計1.8萬張，長榮的持股則不減反增，一天增加5600多張。
八大官股看好00919的高殖利率，近期瘋狂吃貨，總計過去十天買超張數達13萬張，光是上周就買超7.6萬張。除了00919外，八大官股上周也買超00918計2.4萬張，以及復華台灣科技優息（00929）1.4萬張。總計3大高股息ETF買超的張數來到11.4萬張。
除了高股息ETF外，八大官股還持續加碼債券ETF，買超的5檔分別為國泰20年美債（00687B）約2.9萬張、群益ESG投等債20+（00937B）1.6萬張、國泰20年美債正2（00688L）1.3萬張、國泰10Y+金融債（00933B）1.2萬張及元大美債20年（00679B）1萬張，其中00937B和00933B都是才剛掛牌不久，八大官股即積極捧場買進。
上周四(12/13)在美國聯準會公布最新利率決議，主席鮑爾暗示升息循環結束、明年將降息3次後，激勵當日債券ETF價量齊揚，投資人紛紛進場加碼債券ETF。觀察12月以來截至12/15，00933B受益人數月增28.5%高居市場第一、00687B成長23%位居第2；而才在12/5剛上市的00937B受益人數已經來到7.5萬人也震撼市場。
根據統計，八大官股上周買超前十名分別為：群益台灣精選高息76667張、國泰20年美債29007張、大華優利高填息30 24049張、群益ESG投等債20+ 16246張、復華台灣科技優息14116張、元大滬深300正2 13884張、國泰20年美債正2 13130張、中鋼13111張、國泰10Y+金融債12770張、元大美債20年10441張。
八大官股上周賣超前十名分別為：元大台灣50反1 56519張、台積電23077張、元大高股息15654張、中信金15508張、國泰永續高股息13477張、元大台灣50 9887張、長榮9446張、復華富時不動產8722張、期員大S&P原油反1 8061張、國泰智能電動車8015張。
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