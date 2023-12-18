【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數234.43點，跌0.38點；總計335家漲、351家跌、108家持平；委買10721239張、委賣6170536張；總成交值421.99億元。

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