【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17652.68點，跌21.19點；總計416家漲、494家跌、125家持平；委買36077053張、委賣22128337張；總成交值1680.45億元。

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