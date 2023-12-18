台積電為全球晶圓代工龍頭，後頭追兵三星與英特爾來勢洶洶，但台積電在技術與訂單仍保持一定優勢，尤其三星至今在3奈米方面，依然無法取得頂尖客戶的信任，三星高層也坦言，一旦台積電在2奈米轉進GAA技術，三星還是得向台積電看齊學習。即使如此，三星也打算透過低價策略搶市，與台積電做出差別。
綜合外媒報導，三星雖在3奈米就開始使用GAA技術，量產時間也比台積電早數個月，但在良率與技術上無法獲得客戶青睞，蘋果、輝達等科技巨頭的大單仍在台積電手上，台積電3奈米沿用較舊的FinFET技術。
三星不甘示弱，希望能在2奈米領域上扭轉頹勢，除了計畫在2025年量產2奈米晶片，還喊出2027年量產1.4奈米晶片的目標，幾乎與台積電的腳步相同，種種狀況都突顯兩強之爭相當激烈。
儘管如此，三星電子執行長Kyung Kye-hyun仍對台積電的技術表達尊敬，他認為一旦台積電開始採用GAA技術，三星還是得向台積電看齊學習。外傳台積電與三星都已向主要客戶展示2奈米技術，而三星似乎打算透過低價搶市。
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