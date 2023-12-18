【時報記者林資傑台北報導】經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)受惠需求復甦及展店效益，2023年11月營收改寫次高、前11月提前改寫年度新高。展望後市，柏文2024年規畫新展9處據點，看好營收成長可望維持今年表現，且獲利成長動能可望優於營收。

柏文2023年11月自結合併營收3.84億元，月增1.12％、年增達21.9％，改寫歷史次高。其中，健身及娛樂服務2.28億元，月增0.17％、年增達30.13％，運動保健服務1.45億元，月增3.87％、年增13.41％，入會費0.09億元，月減6.16％、年減10.29％。

累計柏文前11月自結合併營收39.15億元、年增19.18％，已超越2020年全年36.79億元、提前改寫年度新高。其中，健身及娛樂服務22.87億元、年增達24.27％，教練課程的運動保健服務14.92億元、年增15.81％，入會費1.07億元、年減18.92％。

柏文表示，國內消費者疫後對健康的重視及健身需求漸增，帶動「健身工廠」會員人數自去年5月起連18月成長，截至11月底會員人數年增逾13％，帶動健身及娛樂服務收入今年以來連10月成長，11月較1月成長逾29％。

至於教練課程的運動保健服務收入，柏文指出，除了部分月份因連假影響教練課程執行外，其餘未受影響月份的教練課程收入亦呈現月增成長趨勢，11月運動保健服務收入較1月成長逾46％。整體而言，兩大業務穩健成長使今年營收呈現健康穩定成長動能。

展望後市，柏文持續拓點腳步，「健身工廠」台中市梧棲廠已於11月初開幕，使全台據點拓增至70家，位於台中市北屯區的景賢廠亦已開始預售，預計明年1月開幕。由於景賢廠為獨棟據點，興建期間已受當地民眾關注討論，預售首日現場反應相當熱烈。

柏文表示，「健身工廠」2024年規畫新展9處據點，首季預計有台中市景賢廠、台南市永康廠及澎湖縣馬公廠陸續營運。其中，永康區為台南市人口數最多區域，首度插旗的永康廠為近1500坪的大型獨棟據點，澎湖縣馬公廠則為首度進軍離島的據點。

柏文表示，至明年底全台將有近80家「健身工廠」據點，在新店動能及同店成長帶動下，預期柏文明年營收仍可望維持今年成長動能，在規模經濟效益顯現下，獲利成長可望繳出較營收更亮眼佳績。